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قائد سلاح البحر: الجمهورية الاسلامية تحبط مؤامرات الاعداء في ظل الثقافة الدينية

قائد سلاح البحر: الجمهورية الاسلامية تحبط مؤامرات الاعداء في ظل الثقافة الدينية
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية الاستراتيجية في الجيش الايراني ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترسم خططها في ظل الثقافة الدينية في مواجهة جميع هجمات ومحاولات الاعداء وتحبط مؤامراتهم.

العالم - ايران

يتبع ..

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