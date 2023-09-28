الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تحرز الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الالعاب الاسيوية

ايران تحرز الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الالعاب الاسيوية
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

 تقلد لاعب الووشو الايراني يوسف صبري الميدالية الذهبية في وزن تحت 75 كغم في دورة الألعاب الآسيوية الجارية في هانغتشو بالصين.

العالم - ايران

وواجه يوسف صبري قائد منتخب إيران للووشو، في فئة الساندا، فلانغ من ماكاو في المباراة النهائية لدورة الألعاب الآسيوية 2022 في مدينة هانغتشو صباح اليوم في وزن تحت 75 كغم.

وفي الثواني الاولى من الجولة الأولى، من المباراة، تمكن صبري من التغلب على منافسه بالضربة الفنية ليفوز بالميدالية الذهبية الثانية لإيران في الووشو والميدالية الذهبية الثالثة للبعثة الرياضية الايرانية في دورة الألعاب الآسيوية 2022 في هانغتشو.

ولغاية الان بلغ عدد ميداليات البعثة الرياضية الايرانية 19 ميدالية؛ 3 ذهبية و 7 فضية و 9 برونزية.

روابط ذات صلة

لاعب الووشو افشين سليمي يحرز ذهبية ايران الثانية في دورة الالعاب الاسيوية

الإيرانية كياني تحرز فضية "التالو" بدورة الالعاب الآسيوية 2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أبرز عادات وتقاليد المصريين بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف

رياضة الكريكت في الهند مهددة بسبب قطع الاشجار!

لماذا يجب عليك تجنب تناول الغداء في مكتبك؟

ايران تحرز الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الالعاب الاسيوية

الصين وسوريا نحو شراكة استاراتيجية

13 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة