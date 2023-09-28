ايران تحرز الميدالية الذهبية الثالثة في دورة الالعاب الاسيوية

العالم - ايران

وواجه يوسف صبري قائد منتخب إيران للووشو، في فئة الساندا، فلانغ من ماكاو في المباراة النهائية لدورة الألعاب الآسيوية 2022 في مدينة هانغتشو صباح اليوم في وزن تحت 75 كغم.

وفي الثواني الاولى من الجولة الأولى، من المباراة، تمكن صبري من التغلب على منافسه بالضربة الفنية ليفوز بالميدالية الذهبية الثانية لإيران في الووشو والميدالية الذهبية الثالثة للبعثة الرياضية الايرانية في دورة الألعاب الآسيوية 2022 في هانغتشو.

ولغاية الان بلغ عدد ميداليات البعثة الرياضية الايرانية 19 ميدالية؛ 3 ذهبية و 7 فضية و 9 برونزية.