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للوقوف على تداعيات حادث حريق الحمدانية..

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى محافظة نينوى

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى محافظة نينوى
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى.

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل إلى محافظة نينوى".

وأضاف ان "ذلك جاء للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا) وزيارة المصابين وعوائل الضحايا".

هذا وأفادت دائرة صحة محافظة نينوى، صباح أمس الأربعاء، بتسجيل أكثر من 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.

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