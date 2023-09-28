ما رأيكم بالتطبيع السعودي الصهيوني؟

العالم - ما رأيكم

وشدد على أن السعوديون إذا ظنوا بأن التقارب من إسرائيل سوف يؤدي إلى مزيد من التقارب إلى الدولة الفلسطينية فهم مخطئون.

ولفت إلى أن التطبيع سوف لن يؤدي إلى نتائج طالما أن الكيان الصهيوني بحد ذاته لا يزال يراهن على اختراق العمق العربي وهو ينجح في ذلك.

وأكد على أن ما حصل اليوم هو خطوات إلى الوراء في مسألة القضية الفلسطينية، وعلى العكس تماما مما يظن السعوديون أن هذه ليست عامل قوة.

من جانبه قال الباحث السياسي يحيى حرب إن الرياض تعدو خلف اتفاق "آبراهام بلاس" التطبيع مع الاحتلال حيث لا ترتضي اتفاقيات كالتي وقعتها سائر الدول، وفيما أكد أن السعودية تنتهج خطة استراتيجية متكاملة للتعاون مع الكيان الإسرائيلي حذر من أن التطبيع السعودي خطير جدا لأنه مبني على أساس إنهاك الأمة.

ووصف التطبيع السعودي بأنه تطبيع "بالمفرّق" وبصيغة جديدة وأسلوب جديد، محذراً من أن هذا أخطر من التطبيق الذي وقعته مصر وغيرها.

وحذر من أنه وبعد هذا التنازل والتوقيع السعودي سيكون هناك رد فعل في عدد كبير من الدول الإسلامية البعيدة -ربما في أفريقيا وآسيا- لقبول إسرائيل والتطبيع معها.. فالتطبيع السعودي خطير جدا لأنه مبني على أساس إنهاك الأمة.

فما رأيكم:

ما أبعاد الزيارة الأولى لوزير صهيوني إلى السعودية؟

لماذا قررت رياض رسميا استقبال المسؤولين الصهاينة؟

هل تمهد زياره لاتفاق سعودي إسرائيلي على التطبيع؟

كيف تفهم هذه الخطوة في ظل تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين؟