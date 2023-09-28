شاهد.. هكذا أطلقت رصاصة الرحمة على 'جمهورية ناغورنو غره باغ'

العالم - خاص بالعالم

رصاصة الرحمة أطلقت على جمهورية ناغورنو قره باغ مع توقيع رئيس الجمهورية غير المعترف بها أصلا سامفيل شهرمانيان على مرسوم يعلن فيه حل الجمهورية بجميع مؤسساتها ومنظماتها بحلول الأول من كانون الثاني يناير المقبل، ويدعو المرسوم مواطني ناغورنو قره باغ للتعرف على شروط إعادة الاندماج التي قدمتها آذربيجان.



وقالت إحدى مواطني ناغورنو قره باغ: "لقد أخذت آذربيجان كل قره باغ كرهائن، هذا كل شيء، كل هذا خطأ رئيسنا. لقد فعل كل ذلك وهو المسؤول عنه".



وعلى الأرض يتواصل نزوح الآلاف من الأرمن من الجمهورية المنحلة نحو أرمينيا عبر معبر لاتشين، وبحسب الأرقام الرسمية فقد عبر أكثر من خمسة وستين ألف شخص الحدود من أصل نحو مئة وعشرين ألفا وسط مخاوف مما ستؤول إليه الأوضاع في ظل الحكم الجديد



وقال الأب داود وهو كاهن أرمني: "الكنائس والأديرة تواجه خطر التدمير، هناك أمثلة على ذلك فخلال حرب 44 يوما تم تفجير كنيسة القديس كارابت بالقرب من شوشا. لقد تم تدمير أو تدنيس الكثير من الكنائس".



وفي الإطار أعلنت السلطات الآذرية اعتقال الرئيس السابق للجمهورية المنحلة روبن فاردانيان خلال محاولته عبور الحدود ضمن عملية النزوح الجماعي، حيث تم نقله إلى العاصمة باكو وتسليمه لجهات حكومية.

دوليا قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن ستقوم خلال الأيام المقبلة مع بعض حلفائها وشركائها بمهمة مراقبة دولية للمنطقة، وانتقد الدور الروسي فيما يخص الأزمة خلال الفترة الماضية.



