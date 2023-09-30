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شاهد.. عزاء جماعي لضحايا حريق قاعة الحمدانية في العراق

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

يتواصل في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى تشييع ضحايا حادثة حريق قاعة الحفلات، وتمّ تشييع ودفن عدد من الجثامين سلمت إلى ذويهم.

العالم - خاص بالعالم

بينما تشهد كنيسة مار بهنام وسارة مراسيم العزاء الجماعي، الجموع تتجه لتقديم التعازي مواكب رسمية وشعبية ومن كل الأديان والطوائف والمناطق تتوافد هنا .

وقال مار بندكتوس يونان حنو رئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك:"نستمر في مراسم العزاء لانه لا يزال لدينا المزيد للدفن وغدا لدينا دفن لشخصين اخرين ونحن بانتظار العدد الكبير الذي سيأتي وهو 38 جثمانا".

واكد مؤيد صادق الياس مدير عام ماء نينوى:"خلال حضورنا لهذه التعزية وجدنا ان اهل محافظة نينوى هم يد واحدة في السراء والضراء، وقد شاهدنا ان يحمي الوطنية والتعاون والتضامن منذ اليوم الاول للفاجعة حتى الان".

وقال نجم عبدالله الجبوري محافظ نينوى:"العراقيون اتوا من كل مكان.. من البصرة ومن الحلة ومن كل مكان، وعندما وقع الحادث، كل المحافظات هبت".

بموازاة ذلك حمل أهالي الضحايا مسؤولية تلك الكارثة إلى التراخي في تطبيق إجراءات السلامة , مطالبين انزال العقوبة التي يستحقها صاحب القاعة..

ولا تزال المستشفيات مكتظة بالجرحى , وحصيلة الضحايا في ارتفاع وبينهم العشرات من الأطفال تفحّمت أجسادهم كليا. يرتقب الاهالي نتائج التحقيق في الحريق المروع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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