أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

كيهان ..

القوات الجوية الفضائية لحرس الثورة تطلق بنجاح القمر الصناعي "نور ثلاثة " لمدار حول الأرض

سياست روز ..

الصاروخ الايراني الصنع " قاصد" يحمل القمر الصناعي" نور ثلاثة " لمدار بإرتفاع 450 كيلومترا

جوان ..

تبادل الزيارات بين مسؤولين صهاينة وسعوديين يستهدف تعبيد الطريق امام التطبيع

جمهور اسلامي ..

قيادي بحماس يحذر .. فتح أبواب الحجاز امام الصهاينة , إعتراف بإحتلال فلسطين

قدس ..

زعيم حركة أنصار الله .. نسعى لانهاء إحتلال الأراضي اليمنية بكل السبل والخيارات

مردم سالاري ..

ألمانيا تجمد إرسال صواريخ كروز تاروس البعيدة المدى لأوكرانيا تفاديا لمواجهة مع روسيا

ايران ..

الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في مأزق مبكر.. ملفات قضائية تلاحق ترامب وإتهامات جمهورية لبايدن

اطلاعات ..

الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي يطالب بمسائلة بايدن بقضية فساد والي

افكار ..

رئيس الكيان الصهيوني يحذر مرة اخرى من وقوف الكيان على حافة " هوة عميقة مخيفة "

رسالت ..

برلين تعترف بإرسال أسلحة وذخائر قديمة فيها عيوب تقنية ونقص الى أوكرانيا

ابرار ..

باكستان تتحرك لترحيل أكثر من مليون لاجئ أفغاني من أراضيها وإعادتهم لأفغانستان

افتاب يزد ..

ماكرون في إهانة صارخة للاجئين .. لم يعد بوسعنا إستضافة كل هذا البؤس والشقاء

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن تبادل الزيارات بين السعودية والكيان الصهيوني في مقالها ( الهدف تعبيد طريق التطبيع)..وزير السياحة الصهيوني حاييم كاتس زار السعودية مؤخرا بذريعة حضور مؤتمر للامم المتحدة حول السياحة , والسعودية من جانبها ارسلت مبعوثا لرام الله كسفيرا سعوديا لدى السلطة الفلسطينية , وكل ذلك بعد تصريحات لولي عهد السعودية ورئيس وزراء الكيان بنيويورك اكدت بمدجملها تحرك الطرفين نحو التطبيع.

نعم قد تكون هناك عقبات بطريق التطبيع بين الكيان والسعودية , لكن مايجري اليوم يجسد تحرك الطرفين بخطوات عملية بمسار التطبيع.

في الواقع يبدو واضحا بأن ارسال الرياض لمبعوث كسفير برام الله هو محاولة للايحاء بأن السعودية تولي اهمية بالقضية الفلسطينية بمسار التطبيع, الا ان التجارب التطبيعية بالمنطقة تؤكد ان الكيان لن يتراجع عن مخططاته الاستيطانية التوسعية باية شروط تطبيعية.

ايران ..

حول الاوضاع والاجواء في جنوب منطقة القوقاز كتبت صحيفة ايران في مقالها ( اطماع الناتو المبيتة بالقوقاز)..تراهن امريكا وبلدان بحلف الناتو على استغلال الاجواء الساخنة بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا , لايجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة.

جمهورية أذربيجان سيطرت بعملية عسكرية على منطقة كاراباخ بالكامل ويبدو ان لديها طموحات بالتوسع بجنوب أرمينيا أيضا.

وهنا تطرح قوى غربية على راسها امريكا وفرنسا نفسها على ارمينيا عبر تقديم دعم انساني للنازحين الارمن من كاراباخ وارسال وفود للعاصمة الارمينية يريفان في استغلال لاجواء الاحباط العام بارمينيا لاقناع الاخيرة بالانسحاب من عضوية منظمة الامن الجماعي مع روسيا لصالح تعزيز علاقاتها بالناتو.

رسالت ..

كتبت صحيفة رساات في مقالها ( هواجس زيلينسكي ازاء الإنتخابات الأمريكية).. موضوع الدعم الامريكي المفتوح لاوكرانيا تحول الى ورقة انتخابية بحد ذاتها في الاجواء بين الحزبين ارئيسيين الجمهوري والديمقراطي.

الادارة الديمقراطية تراهن على هذا الدعم لاضعاف روسيا وفي الوقت الذي يرى الجمهوريون ان هذه السياسة مكلفة جدا للاقتصاد الامريكي ولعبة غير مجدية بالغة الخطورة. وفي هذه الاجواء..

تزداد هواجس الرئيس الأوكراني ازاء إحتمال وقف أمريكا دعمها لكييف بفوز اي مرشح جمهوري في الإنتخابات الرئاسية.

في الواقع مخاوف زيلينسكي في محلها في ظل سأم الناخب الامريكي بشكل عام من الدعم الامريكي المفتوح لاوكرانيا والذي بات يرهق الاقتصاد الامريكي دون وجود اي اوفق واضح لنهاية هذه الحرب.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( فرانسا تذعن بفشلها بالنيجر )..الانقلاب العسكري في النيجر قبل اسابيع اطاح برئيس الجمهورية المعروف بصلاته الوثيقة بباريس , الامر الذي دفع بقصر الاليزيه بالتهديد بالتدخل عسكريا في النيجر الى جانب مجموعة ايكواس .

ماكرون اذعن مؤخرا وبعد تصعيد مستمر للاجواء مع النيجر لواقع فشل فرنسا الذريع في النيجر باعلانه عن سحب القوات الفرنسية.

كما تحدث عن عودة السفير الفرنسي من نيامي بعد رفض فرنسي عجيب للمهلة التي حددتها قيادة الانقلاب العسكري بالنيجر لمغادرته اراض هذا البلد. ان فرنسا تلقت بذلك ضربة جديدة لنفوذها الاستعماري بافريقيا بعد الضربات التي تلقتها بمالي وبوركينوفاسو واخيرا بالغابون ايضا.

كيهان..

في تقريرها ( شبه الجزيرة الكورية وحافة حرب نووية ) كتبت صحيفة كيهان .. اجواء التصعيد في شبه الجزيرة الكورية دخلت مرحلة بالغة الخطورة مؤخرا , وهذا ما انعكس في اتهامات وجهها مندوب كوريا الشمالية بالامم المتحدة لكوريا الجنويبة بمحاولة اشعال نيران حرب نووية .

ان سيؤول وجهات تهديدا لبيونغ يانغ مؤخرا بازالة كوريا الشمالية برمتها من خريطة العالم في حالة استخدام الاخيرة للسلاح النووي.

هذا التهديد الكوري الجنوبي وهو الاول من نوعه منذ تقسيم كوريا حمل تطورا بالغ الخطورة في شبه الجزيرة الكورية , وبالطبع استند هذا التهديد الجنوبي الى نشر امريكا لرؤوس نووية في قواعدها العديدة بكوريا الجنوبية . ان اي خطأ في الحسابات من قبل اي طرف قد يشعل حربا نووية.