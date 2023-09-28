قائد سلاح البحر: سنرفع راية ايران في القطب الجنوبي

العالم- ايران

وقال الأدميرال إيراني، في تصريح له اليوم الخميس ، أن قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) وصف القوة البحرية بانها قوة استراتيجية في تصريحاته الحكيمة، الامر الذي يبين القدرة التي يمكن أن تتبلور في هذه القوة.

وتابع: في العام الماضي، حاولنا اتخاذ خطوة تتماشى مع توجيهات قائد الثورة الاسلامية، والتي ستكون جديرة بشعب إيران وتسمح لنا بأن يكون لنا وجود قوي في البحر. وبالطبع واجهنا في هذا الاتجاه مشاكل أهمها أننا لم تكن لنا مثل هذه التجربة من قبل.

وفي إشارة إلى أن الدول الأجنبية كانت تحاول دائمًا منع التواجد الإيراني في البحر، قال قائد بحرية الجيش: نحن في بحرية الجيش أزلنا هذا العائق والخوف، وفي ذروة مؤامرة الدول الأجنبية، حققنا هذا الشرف العظيم، ألا وهو التواجد بالدورية 86 في المياه الدولية.

وذكر أن جهوداً كثيرة بذلت من قبل دول أجنبية لإفشال مهمة هذه الدورية للطواف حول العالم، وأوضح: بكل المعدات الإيرانية وبجهود زملائي في البحرية على مدار الساعة، تمكنا من إفشال كافة مؤامرات الأعداء وان نرفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس، في كل مكان.

وأشار إلى حضور الدورية 86 في الفناء الخلفي لدول معادية لإيران، وقال: بعض الدول تحاول تحديد هندسة الهيمنة والقوة لنفسها، وتعتبر القوة والتواجد في المياه الدولية ملكا لها فقط، لكن الدورية 86 أنجزت مهمتها بنجاح وكسرت هيمنة القوى العالمية.

وأكد الأميرال الإيراني أن الأعداء الذين لم يريدوا أن تتم هذه المهمة بنجاح بذلوا كل جهدهم باستخدام أجهزتهم التجسسية للحيلولة دون انجاز هذه المهمة، وقال: لقد اخترنا طريقا غير تقليدي لإنجاز هذه المهمة، وهو ما لم يفكر فيه أعداؤنا ابدا أننا سنستخدم هذا الطريق لتنفيذ هذه المهمة، ولم يكن عبور هذا الطريق الصعب ممكناً إلا بالبحث العلمي لنخبة شبابنا واستخدام المعدات الإيرانية.

وبالإشارة إلى الخطة المستقبلية لبحرية الجيش والتي تتمثل في التواجد في القطب الجنوبي، قال قائد البحرية: خطتنا في المستقبل هي رفع راية إيران الشامخة في القطب الجنوبي وتنفيذ عمل عسكري وعلمي مشترك في تلك المنطقة.

وفي إشارة إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بضرورة شرح مهمة الدورية 86 للشعب الإيراني العزيز، قال الأدميرال إيراني: من خلال حضور سلسلة من الاجتماعات، نحاول شرح إنجازات هذه المهمة للشعب الإيراني العزيز، خاصة لشبابنا، وإلى جانب هذه اللقاءات، ومع إعداد الكتب والمسلسلات الروائية والأفلام الوثائقية التي تم إعدادها بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، من المفترض أن يتم نشر هذه النتاجات في المستقبل.