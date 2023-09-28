الغرب يهرب من الجبهتين السياسية والعسكرية بعد الفشل في أوكرانيا

العالم-اوروبا

وقالت كوفمان "إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر، بعد عامين من مغادرة الأمريكيين لأفغانستان، يتحدث عن تراجع الغرب، وهو ليس عسكريا فحسب، بل سياسيا ودبلوماسيا أيضا علاوة على ذلك، فإن الصراع في أوكرانيا جزء من هذا التراجع ويؤدي إلى تفاقم عواقبه".

وأشارت الصحفية إلى أن رحلة واحدة من الغرب سيتبعها سرا التحضير لآخرى، موضحة أن "الغرب مجبر على تقديم تنازلات بشأن العديد من القضايا بسبب رفض سياسته في الجنوب العالمي".

وخلصت كوفمان، التي كانت تشغل منصب رئيس التحرير في صحيفة "لا موند"، في نهاية المقال إلى أن الصراع في أوكرانيا قد أدى إلى تفاقم هذا الاتجاه.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القوات الفرنسية ستغادر النيجر بحلول نهاية العام، كما وعد بوقف التعاون العسكري مع السلطات الحالية في البلاد، لأنهم "لم يعودوا يريدون محاربة الإرهاب.