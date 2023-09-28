جهود عزل بايدن، ومساعدات الغرب لحرب أوكرانيا

العالم – بانوراما

يأتي ذلك فيما تتصاعد المخاوف من الإغلاق الفدرالي بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت.

وبهذا الشأن يستضيف البرنامج من لندن الخبير في الشؤون الدولية د.محمد أبوالعينين.

وفي المحور الثاني.. يقوم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس ووزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، بزيارة كييف لتقديم المزيد من الدعم العسكري إلى اوكرانيا في حربها مع روسيا.

إلى ذلك رفعت موسكو موازنة الدفاع بنحو 70 بالمئة العام المقبل لدعم المجهود القتالي في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا ومن يقف ورائها.

وبهذا الشأن يستضيف البرنامج من موسكو الإعلامي والباحث في الشؤون الروسية رامي القليوبي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.