قائد الثورة الاسلامية: علينا الاستماع لرسالة الشهداء والاستفادة منها

العالم- ايران

وجاء في رسالة قائد الثورة الإسلامية التي قرأها بعد ظهر اليوم الخميس حجة الإسلام موسوي مقدم ممثل الولي الفقيه في مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين في روضة الشهداء في مقبرة "جنة الزهراء (س)" في مدينة ري جنوب العاصمة طهران: أغتنم فرصة أيام الدفاع المقدس الخالدة المليئة بالذكريات لأوجه التحية للشهداء الأعزاء وأنحني اجلالا امام أرواحهم الطاهرة.

واضاف سماحته: الشهداء، نجوم مرشدة؛ نماذج خالدة لنا جميعًا وللأجيال التي تاتي بعدنا؛ سلوكهم درس. دوافعهم حكمة. ينبغي أن نسمع رسالتهم بشكل صحيح وأن نستخدمها لخير الدنيا والآخرة في كل العصور والأجيال.