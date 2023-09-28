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حريق جديد يندلع بمستودع تابع لوزارة الدفاع الايرانية

حريق جديد يندلع بمستودع تابع لوزارة الدفاع الايرانية
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت العلاقات العامة بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية عن اخماد الحريق الذي شب من جديد في أحد مستودعات البطاريات التابعة لمنظمة تنمية موارد الطاقة بوزارة الدفاع دون وقوع إصابات.

العالم- ايران

وأصدرت العلاقات العامة في وزارة الدفاع بياناً أعلنت فيه: انه إثر الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي في مستودع البلاستيك التابع لمنظمة تنمية موارد الطاقة في منطقة ​ساحة "نوبنياد" الواقعة شمال شرق طهران، وحين قيام مجموعة المقاولين اليوم بعملية تنظيف وتفريغ النفايات السابقة اندلعت النيران في النفايات المتبقية من جديد.

واضافت: بعد وقوع الحادث، وصلت فرق الإطفاء على وجه السرعة إلى مكان الحادث وتم احتواء الحريق، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات في هذا الحادث.

وسبق أن تعرض أحد مستودعات البلاستيك التابع لتصنيع البطاريات التابعة لمنظمة تنمية موارد الطاقة بوزارة الدفاع، الاسبوع الماضي لحريق تم احتواؤه دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

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