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احتيال أم شطارة؟.. عروسان يفرضان رسوم حضور على الضيوف!

احتيال أم شطارة؟.. عروسان يفرضان رسوم حضور على الضيوف!
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

ضجّ حفل زفاف في بريطانيا بشكل غير مألوف، حيث قام العروسان بفرض رسوم حضور تقريبًا بقيمة 2000 جنيه إسترليني على ضيوف حفل زفافهما، ولكن الأمر الأكثر غرابة هو أن هذه الرسوم لم تشمل الطعام والمشروبات.

العالم- منوعات

وتلقى الضيوف رسائل إلكترونية تشكرهم على تأكيد حضورهم وتطلب منهم الدفع عبر رابط مرفق بالرسالة.

أحد الضيوف اعتقد أن الرابط يرتبط بصندوق شهر العسل كهدية، ولكنه فيما بعد اكتشف أنها أداة لدفع رسوم حضور حفل الزفاف. هذا الأمر أثار استياء الضيوف الذين اعتبروه عملية احتيال وغير مقبول أخلاقياً.

بالرغم من ذلك، فإن العريس والعروس قد نقلوا تكلفة حفل زفافهما بالكامل إلى الضيوف دون إبلاغهم مسبقًا، مما أثار الجدل والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي. بعض الأشخاص اعتبروا أن الضيوف كانوا يجب أن يرفضوا الدفع أو يقاطعوا الحضور بسبب هذه الطريقة غير الشرعية لجمع الأموال منهم.

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احتيال أم شطارة؟.. عروسان يفرضان رسوم حضور على الضيوف!

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