علامات إذا ظهرت على الوجه تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

العالم- الصحة

من الجدير بالذكر أنه غالبًا لا تكون هناك أعراض واضحة مرتبطة بارتفاع الكوليسترول، ولذلك يُوصى بإجراء فحوصات دم دورية لفحص مستويات الكوليسترول لديك.

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يظهر ارتفاع مستوى الكوليسترول على شكل علامات مرئية على الوجه، مثل ظهور نتوآت صفراء أو برتقالية تظهر تحت العينين أو على الجفون نتيجة ترسبات الكوليسترول تحت الجلد، وظهور حلقة رمادية حول القرنية في العين.

وفقًا لتقرير منشور في “تايم أوف إنديا”، هناك نوعان من الكوليسترول : البروتين الدهني منخفض الكثافة المعروف بـ (LDL)، والبروتين الدهني عالي الكثافة المعروف بـ (HDL).

الكوليسترول HDL يُعرف عادة بأنه “الكوليسترول الجيد”، حيث يقوم بدور مهم في إزالة الكوليسترول الضار من الدم، مما يمكن الجسم من التخلص منه بشكل فعال.

بالمقابل، الكوليسترول LDL يُعرف بأنه “الكوليسترول الضار”، وعندما يتواجد بكميات زائدة في الدم، فإنه يتسبب في تراكم الرواسب على جدران الشرايين في القلب والدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد ارتفاع مستوى الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب، وخصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم أن تعرضوا لنوبات قلبية.

فما هي العوامل التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول؟

تلعب الوراثة ونمط الحياة دورًا مهمًا في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

على الرغم من أنه لا يمكن تغيير الوراثة، إلا أن اختيارات نمط الحياة تلعب دورًا حاسمًا.

يمكن أن يسبب النظام الغذائي غير الصحي، ونقص النشاط البدني، والتدخين، واستهلاك الكحول بكثرة زيادة مستويات الكوليسترول LDL.

هذه الحلقة تكون شائعة بشكل أكبر لدى الأشخاص الكبار في السن، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا على ارتفاع مستوى الكوليسترول.

للمساهمة في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، يمكن اتباع النصائح التالية :

1-اتباع نظام غذائي صحي.

2-ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا.

3-الحفاظ على وزنك في نطاق صحي.

4-زيادة تناول الألياف في النظام الغذائي.

5-تجنب التدخين والابتعاد عن استهلاك الكحول بشكل مفرط.