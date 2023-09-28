بالفيديو/حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا وعلاقتهم بإعصار دانيال

العالم- ليبيا

وظهرت تلك الأصوات الغريبة في عدة مناطق بليبيا، بما في ذلك مدينة طرابلس، وتم نشر الفيديو من قبل مواطن ليبي، وأثار ذلك الفيديو جدلا واسعًا بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة ظهور الغيلان فى ليبيا وعلاقتهم بإعصار دانيالووفقًا لـ مقطع الفيديو، فإن الأهالي بدأوا في رفع الأذان بدرنة لطرد الغيلان من المنطقة، بعد ظهورهم بسبب عاصفة دانيال.

حقيقة ظهور الغيلان فى ليبيا وعلاقتهم بإعصار دانيالكما أدعى البعض أن ظهور الغيلان في مدنية درنة بليبيا، وهي نوع من الشياطين مرتبط بضحايا عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا في سبتمبر الجاري.

وفي الحقيقة، هو أنه تم رفع آذان المغرب من مسجد الصحابة في مدينة درنة، ولم يتم الإشارة في مقطع الفيديو، أن رفع الآذان جاء بسبب الغيلان، وبذلك ليس هناك دليل على ظهور الغيلان بمدينة درنة بليبيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية