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3 اصناف من الحلويات لا تزيد الوزن..تعرف عليها

3 اصناف من الحلويات لا تزيد الوزن..تعرف عليها
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

تندرج الأنواع المختلفة من الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والكربوهيدرات ضمن قائمة المأكولات المرفوضة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن الزائد، ولذلك ينصح أخصائيو التغذية بأصناف الحلويات التي لا تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية المرتفعة بشرط الاعتدال في تناولها.

العالم- الصحة

وتُعد هذه الحلويات من الخيارات الصحية التي تجمع بين المذاق الحلو وإفادة الجسم، ومنها:

الشوكولاتة الداكنة

تتميز بتأمين الشعور بالشبع لفترة طويلة، كونها غنية بمستويات عالية من الألياف والدهون الصحية، إضافة إلى أنها مصنوعة من الكاكاو الذي يحتوي على عدد هائل من العناصر الغذائية والمعادن مثل (الفيتامينات، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة)، ولذلك يمكن وصفها لمن يتبعون الحمية، ويمكن إضافتها أيضاً إلى قطع الموز أو الفراولة للحصول على فوائد مضاعفة دون زيادة وزن.

كيكة التفاح

تُصنف ضمن أطباق الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار، نظراً لطعمها اللذيذ، ومجموعة المصادر المهمة مثل: التفاح الذي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ومستويات عالية من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والقمح الغني بالألياف، وهو ما يحسن عملية الهضم، وكذلك الكربوهيدرات التي تمنح الجسم الطاقة التي يحتاج إليها لممارسة كافة الأنشطة، ولكن يُنصح الخبراء باستخدام الزيت النباتي عند إعداد الكيكة.

البسكويت المصنوع من الكاكاو وجوز الهند والشوفان

وهو يُعد من أفضل الخيارات الصحية التي تسهم في إنقاص الوزن، لأنه يحتوي على أقل من 500 سعر حراري.

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