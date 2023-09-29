بعد ضجة السراويل القصيرة.. الشيوخ الأمريكي يمنع ارتداء ملابس غير رسمية في المجلس

العالم - الاميركيتان

في الأسبوع الماضي، أنهى زعيم الأغلبية تشاك شومر تطبيق قانون غير رسمي وغير مكتوب يتطلب من أعضاء مجلس الشيوخ ارتداء ملابس العمل على الأرض.

وأثار هذا التغيير، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خطوة لاستيعاب السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، غضب الجمهوريين وصوت أعضاء كلا الحزبين لصالح قرار يحدد قواعد اللباس.

منذ عودته إلى العمل في أبريل الماضي بعد تلقي العلاج من الاكتئاب السريري، كان فيترمان يرتدي باستمرار قمصانًا وسراويل قصيرة ذات قلنسوة. للبقاء ضمن قواعد اللباس غير المكتوبة، صوت من جانب الغرفة.

لكن القانون البسيط الجديد والمعدل سيتطلب من المشرعين ارتداء “ملابس العمل” في الغرفة.

ومع ذلك، فإن القرار الذي اتخذه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، حدد فقط ملابس العمل للرجال، ووصفها بأنها معطف وربطة عنق وسراويل طويلة. ولم يتناول طول الأكمام أو ارتفاع خط العنق بالنسبة لملابس النساء، وهما مصدران للجدل في السنوات الأخيرة.

كما لم يذكر الأحذية أو القبعات وسيتطلب القرار أيضًا من الغرفة التصويت على أي تغييرات في القانون أو تطبيقه.

وأشار السيناتور جو مانشين، مؤلف القرار الديمقراطي، إن العديد من المشرعين لم يعرفوا أن القانون لم يُكتب حتى 18 سبتمبر، عندما أمر السيد شومر رقيب مجلس الشيوخ بالتوقف عن تطبيقه.

وكان شومر قد قال إن أعضاء مجلس الشيوخ يمكنهم ارتداء ما يريدون، بما في ذلك البدلات وربطات العنق، وبدا عدد قليل من المشرعين حريصين على إلقاء خطابات أو الإدلاء بأصواتهم وهم يرتدون سترات أو سراويل قصيرة.

وقال ميت رومني، مؤلف القرار الجمهوري، إن اتباع القواعد الرسمية سيسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بإظهار “احترامهم وإعجابهم” بمؤسسة الحكومة.

وفي خطاب ألقاه، أشار رومني إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على قواعد اللباس ليس القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للكونجرس الأمريكي، حيث تدفع المعارك السياسية الصعبة الحكومة نحو الإغلاق في غضون أيام قليلة.

وأضاف: “لكن على الرغم من ذلك، فهذا أمر جيد”. “إنه مثال آخر على قدرة الجمهوريين والديمقراطيين على العمل معًا.”

ولطالما ارتدى أعضاء مجلس الشيوخ المزيد من الملابس غير الرسمية في أجزاء أخرى من مبنى الكابيتول، ثم تغيروا ملابسهم لدخول الغرفة.

وعندما خفف شومر القانون، هاجم النقاد الجمهوريون فيترمان على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه أضعف اللياقة في مجلس الشيوخ.