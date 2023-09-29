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تونس..

'الغنوشي' يبدأ اضرابا عن الطعام تضامنا مع جوهر بن مبارك

'الغنوشي' يبدأ اضرابا عن الطعام تضامنا مع جوهر بن مبارك
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

بدأ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام الجمعة للتنديد باعتقاله والتعبير عن "دعمه" لـ"السجناء السياسيين" الآخرين لاسيما تضامنا مع الناشط السياسي جوهر بن مبارك الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ 4 ايام في السجن.

العالم - تونس

وقال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة إنّ الغنوشي قرّر الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في مواجهة الملاحقات القضائية "من دون سند ضدّ المعارضين".

كما أشار إلى أنّ هذا الإضراب يأتي "دعماً للإضراب عن الطعام الذي بدأه جوهر بن مبارك"، وهو معارض يساري معروف وقيادي في جبهة الخلاص الوطني، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس.

وبن مبارك، الذي يعدّ من أشدّ منتقدي الرئيس التونسي، قيس سعيّد والمعتقل منذ 24 شباط/فبراير، يخوض إضراباً عن الطعام منذ أربعة أيام للتنديد باعتقاله "الظالم"، وفق شقيقته المحامية دليلة مصدق.

وأضاف الخميري "مع إصرار السلطة على إبعاد المعارضين السياسيين بملفات فارغة ومن دون مستندات، لم يبقَ للمعتقلين السياسيين سوى النضال بأمعاء فارغة".

واعتُقل الغنوشي في نيسان/أبريل بعدما أعلن أنّ تونس ستكون مهدّدة بـ"حرب أهلية" إذا تمّت تصفية الأحزاب اليسارية أو ذات التوجه الإسلامي مثل حزبه.

وفي 15 أيار/مايو، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الارهاب" في قضية أخرى. وهو أشهر معارض مسجون منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021.

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تونس.. 'الغنوشي' يبدأ اضرابا عن الطعام تضامنا مع جوهر بن مبارك

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