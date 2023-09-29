بدراجة هوائية.. طالب أفريقي يحقق حلمه بالالتحاق بالأزهر الشريف + فيديو

العالم - خاص بالعالم

من غينيا الى مصر.. رحلة شاقة على الدراجة استغرقت أربعة أشهر خاضها هذا الشاب الغيني مجتازا نحو خمسة آلاف كيلومترا ليصل الى هدفه وحلمه : الدراسة في جامعة الأزهر إحدى أقدم وأشهر المؤسسات التعليمية الإسلامية في العالم.



فمن غينيا الى مالي وبعدها بوركينا فاسو تليها توجو وبنين والنيجر ثم تشاد ..ست دول افريقية مر بها مامادو متعرضا للاحتجاز والتحقيق أكثر من مرة حتى أنه اضطر لدفع نحو ستة وخمسين دولارا لإطلاق سراحه في توغو وكان ذلك المبلغ كل ما يدخره لبقية الرحلة. لكن ومع وصوله الى القاهرة بمساعدة فاعل خير في تشاد قرأ عن رحلته على الإنترنت، حصل مامادو على منحة دراسية كاملة في جامعة الأزهر.



وفيما كتب لمخاطرة الشاب الغيني النجاح والظفر بعد عناء ومشقة.. ينطلق الآلاف من سكان غرب أفريقيا في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر الصحراء الكبرى كل عام بحثا عن حياة أفضل لكن كثيرين لا يتمكنون من النجاة. وأظهرت بيانات من المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من خمسمئة شخص لقوا حتفهم أو اختفوا على طرق الهجرة في غرب أفريقيا العام الماضي.