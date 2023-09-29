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بالفيديو.. رفع حصى بوزن 950 غراما من مثانة رجل ثلاثيني!

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تم رفع حصى بوزن 950 غرام من مثانة رجل ثلاثيني عراقي في مدينة الصدر الطبية بمحافظة النجف الأشرف.

العالم - منوعات

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