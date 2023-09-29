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في ريفي اللاذقية وحلب..

الجيش السوري يقتل الإرهابي أبو مروان عزو ويسقط 3 مسيّرات

الجيش السوري يقتل الإرهابي أبو مروان عزو ويسقط 3 مسيّرات
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إسقاط ثلاث مسيّرات للتنظيمات الإرهابية في ريفي اللاذقية وحلب.

العالم - سوریا

وقالت الوزارة في بيان : تواصل التنظيمات الإرهابية المسلحة اعتداءاتها على السكان المدنيين ونقاط الجيش في أرياف حلب واللاذقية وإدلب، وكان آخرها الاعتداء الذي نفذته بعدد من الطائرات المسيّرة، حيث تمكنت قواتنا من إسقاط مسيّرتين في ريف اللاذقية الشمالي ومسيّرة في ريف حلب الغربي.

وتابعت : رداً على هذه الاعتداءات نفذت وحدات من قوات المسلحة السورية رمايات دقيقة بنيران المدفعية على مقرات تلك التنظيمات في المناطق المذكورة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين عرف منهم الإرهابي أبو مروان عزو، كما تمكنت قوات سوريا من تدمير عربة دفع رباعي بمن فيها من إرهابيين في ريف حلب الغربي.

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