مصرع ۷ اشخاص من عائلة واحدة بزفة عرس في قضاء الزبيدية

العالم - العراق

وفي حادثة مروعة بعد مرور يومين من فاجعة عرس الحمدانية ، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بتحول عرس في محافظة واسط، إلى فاجعة نتيجة حادث سير.

وقال المصدر ، أن "عرس تحول إلى فاجعة في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط". وأضاف المصدر، أن "حادث سير وقع خلال زفة عرس في الزبيدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة".

إلى ذلك، أوضح أحد مخاتير قضاء الزبيدية علي العتبي، أن "الحادث وقع بين عجلة صالون نوع اوبتيما و "لوري" على طريق نعمانية – زبيدية، أثناء زفة عرس".

وبين العتبي، أن "الحادث أودى بحياة السائق وزوجته وثلاثة من أطفاله مع شقيقه وزوجة شقيقه".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وشيع مئات العراقيين، أول الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في قضاء الحمدانية.