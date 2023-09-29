الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد كارثة الحمدانية..

مصرع ۷ اشخاص من عائلة واحدة بزفة عرس في قضاء الزبيدية

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

يظهر أن الأعراس في العراق باتت معقلا للأحزان حيث تتحول من الفرح إلى الترح!

العالم - العراق

وفي حادثة مروعة بعد مرور يومين من فاجعة عرس الحمدانية ، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بتحول عرس في محافظة واسط، إلى فاجعة نتيجة حادث سير.

وقال المصدر ، أن "عرس تحول إلى فاجعة في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط". وأضاف المصدر، أن "حادث سير وقع خلال زفة عرس في الزبيدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة".

إلى ذلك، أوضح أحد مخاتير قضاء الزبيدية علي العتبي، أن "الحادث وقع بين عجلة صالون نوع اوبتيما و "لوري" على طريق نعمانية – زبيدية، أثناء زفة عرس".

وبين العتبي، أن "الحادث أودى بحياة السائق وزوجته وثلاثة من أطفاله مع شقيقه وزوجة شقيقه".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وشيع مئات العراقيين، أول الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في قضاء الحمدانية.

روابط ذات صلة

لرفضها الزواج منه.. أحد موظفي جامعة القاهرة يقتل 'نورهان'!

بالفيديو.. رفع حصى بوزن 950 غراما من مثانة رجل ثلاثيني!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف: الحظر المصرفي سيزول بانضمام ايران لـ'بريكس'

عندما تحول الفرح إلى ترح في العراق.. شاهد.. صالة الهيثم المنكوبة في نينوى تحتض رفات 25 جثة مفقودة

بعد كارثة الحمدانية.. مصرع ۷ اشخاص من عائلة واحدة بزفة عرس في قضاء الزبيدية

انتحاري يقتل 7 اشخاص في مقهى بمقديشو

شاهد.. معهد سياسات الشعب اليهودي يكشف نوايا "الإسرائيليين" بالهجرة

في ريفي اللاذقية وحلب.. الجيش السوري يقتل الإرهابي أبو مروان عزو ويسقط 3 مسيّرات