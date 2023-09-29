قاليباف: الحظر المصرفي سيزول بانضمام ايران لـ'بريكس'

العالم- ايران

وقال قاليباف في تصريحات في مطار طهران لدى عودته من جوهانسبورغ التي شارك فيها في الاجتماع البرلماني التاسع لدول منظمة بريكس ان فرصا جديدة اتيحت لايران خلال هذا الاجتماع حيث بامكان هذه المنظمة واعضائها الـ 6 الجدد ، انشاء سوق مشترك للعملات الصعبة، علما بأن منظمة بريكس اطلقت مصرفا جديدا للتنمية قد بدأ نشاطه برأسمال يبلغ 50 مليار دولار والاستثمار في 50 مشروعا ، ولذلك يمكن اعتبار بريكس قوة اقتصادية كبيرة.

واضاف قاليباف: تم انشاء شبكة (مصرفية) في منظمة بريكس ونحن ايضا قد انضمينا اليها لنرى حل المشاكل في هذا المجال تدريجيا ، وان دولا مثل روسيا والهند والصين والسعودية ومصر والامارات هي اعضاء في بريكس ، وهذا قد اوجد فرصة جيدة جدا يجب الاستفادة منها لاجهاض الحظر .

واعتبر قاليباف " ان انطباعي من هذه الزيارة واللقاءات هو ان هناك فرصة كبيرة متوفرة لتحقيق النجاح في تطوير القضايا الاقتصادية في المنطقة والعالم وبامكاننا القضاء على الضغوط الناجمة عن الحظر عبر هذا المسار".

وتابع قاليباف ان من خصائص بريكس هو وجود اتجاه موحد بين كافة الدول الاعضاء، حيث ان جميع الاعضاء متفقون على مواجهة عدد قليل من الدول التي تسخر منظمة الامم المتحدة من اجل تحقيق غاياتها وكذلك مواجهة الاحادية وضرورة القيام بدور في النظام العالمي الجديد الذي يتبلور الان.

كما اشار قاليباف ان هناك فرصة سانحة للتبادل التجاري والاقتصادي مع جنوب افريقيا في مجال تصدير النفط واعادة تأهيل مصافي النفط هناك، وكذلك التعاون في المجال الصناعي والزراعي.