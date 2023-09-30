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قطر تطالب بضم كيان الاحتلال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

قطر تطالب بضم كيان الاحتلال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

جددت قطر، دعوتها إلى انضمام الكيان الإسرائيلي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تكثيف الجهود لإخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة.

العالم-قطر

جاء ذلك في بيان قطر أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، بشأن القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان الخارجية القطرية، إن البيان الذي ألقاه رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عبدالعزيز سالمين الجابري، أشار إلى أن هذا المطلب أكدته قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وقرارا مجلس الأمن 487 لعام 1981 و687 لعام 1991، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995.

ولفت إلى أن كل هذه القرارات دعت دول الشرق الأوسط غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الانضمام إلى المعاهدة، وقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يوقع الاحتلال على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواجد في منشآته النووية.

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قطر تطالب بضم كيان الاحتلال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

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