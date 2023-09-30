مشهد طريف...كلب يدخل ملعب مباراة ويسرق الكرة! +فيديو

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وانتشر المشهد الطريف، كالنار في الهشيم، على منصة "إكس"، وحظي بالكثير من التفاعل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعشاق الكرة.

ودخل الكلب بشكل مفاجئ خلال مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي المكسيكي.

واستطاع الكلب اقتناص الكرة من الحارس، ومسكها بفمه، وركض في أرجاء الملعب، وسط صيحات الجماهير التي شاهدت الحدث وشجعت الكلب.

وتمكن أحد اللاعبين من الإمساك بالكلب، بعد أن عجزت فرق الحماية والأمن الخاصة بالملعب عن الإمساك بالحيوان الرشيق، الذي أبدى مهارة عالية في المناورة والتحكم بالكرة في أرجاء الملعب.