سكك الحديد الايرانية تعزز اسطولها بـ 100 قاطرة و2500 عربة شحن جديدة

العالم - ايران

وأوضح " ميعاد صالحي" في مراسم ابرام مذكرة تعاون في اطار الدورة العاشرة من معرض الشحن والنقل السككي في طهران الجمعة، أن المذكرة تم توقيعها مع شركة شحن قابضة تتبع لهيئة المستضعفين، بموجبها تٌقدم تمويلا استثماريا لتعزيز الإسطول بـ 100 قاطرة و2500 مقطورة شحن جديدة بأكثر من 100 تريليون ريال ( سعر الدولار في منصة " نيما" = 371 الف ريال).

وأعتبر مذكرة التعاون هذه قفزة لتجاوز معوقات الشحن والنقل، ونموذجا لاستثمار كافة الشركات التابعة للمؤسسات الحكومية بقطاع النقل والشحن في اطار توجيهات قائد الثورة الاسلامية.