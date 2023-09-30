اللواء باقري: قواتنا المسلحة مستعدة للتعاون مع باكستان لمحاربة الإرهاب

العالم - ايران

وفي رسالة موجهة إلى قائد الجيش الباكستاني الفريق عاصم منير، ادان اللواء باقري التفجير الارهابي الاخير الذي وقع في منطقة بلوشستان في باكستان وقال: ببالغ الاسى والاسف تلقينا نبأ العمل الإرهابي الجبان الذي وقع خلال الاحتفال بمولد النبي الاكرم (ص) في منطقة بلوشستان بباكستان، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين المظلومين والأبرياء.

واضاف: أنا على يقين من أن مرتكبي هذه الجريمة لا مفر لهم، وبجهود القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقضائية في باكستان، سيتم قريبا الكشف عنهم واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وقال: اننا اذ نعلن استعداد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي تعاون ومواكبة في الحرب الشاملة ضد الإرهاب، ندين هذا العمل الهمجي والمعادي للدين والإنسانية، وندعو الباري تعالى بالدرجات الرفيعة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، ونتقدم بالتعازي والمواساة لكم وللقوات المسلحة والحكومة والشعب الباكستاني المسلم.

وذكرت مصادر طبية باكستانية، بان عدد ضحايا التفجير الارهابي الذي وقع يوم الجمعة في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان بلغ 52 قتيلا و50 جريحا.

واوردت مصادر شرطية أن الانتحاري الذي نفذ العملية فجر عبوة ناسفة بالقرب من سيارة نائب قائد الشرطة.

وذكرت قناة Geo أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد تجمع فيه المصلون بعيد المولد النبوي الشريف.