اعادة اعمار درنة الليبية وسط مخاوف من عبث الفاسدين

- صراع وتنافس بين حكومتي الشرق والغرب في ليبيا على ملف اعادة اعمار درنة والمناطق المتضررة جراء اعصار دانيال الذي غير المعالم الاثرية والجغرافية، حيث حصل تغير بيئي غير مسبوق جراء انجراف كبير للتربة والدمار، وسط مخاوف من عبث الفاسدين.

- واقع ملف العلاقات الشائكة بين الجزائر وفرنسا بعد اشهر من شبه القطيعة الرسمية بين مسؤولي البلدين، وقد اثيرت علامات استفهام عديدة تحيط بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا، فقد عاد التواصل الرسمي بعد اشهر من البرود بين الجانبين، ورغم ذلك ما يزال العديد من الملفات الشائكة يلقي بضلاله على المشهد ولاسيما ما يتعلق بالتطورات في منطقة الساحل والكثير من القضايا الخلافية.

- سجال حاد بين سفيري المغرب والجزائر في الجمعية العامة الامم المتحدة حول قضية الصحراء الغربية. فقد ساهمت عوامل عديدة في تردي العلاقات

- جدل حول قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تأجيل زيارة وفد اوروبي، والاتحاد يدرس التدخل لضبط الهجرة السرية في المياه التونسية.

- محاكمة الرئيس الموريتاني السابق تدخل مرحلة ما قبل المرافعات بعد استنطاق المتهمين في ملف الفساد.

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