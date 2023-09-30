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شاهد.. آلاف النازحين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

مأساة جديدة على ما يبدو حلت بالارمن في منطقة القوقاز، حيث يواصل سكان  إقليم ناغورنو قره باغ نزوحهم  بعد سقوط الاقليم في يد السلطات الاذربيجانية، وانهاء حالة الانفصال الذي كان يتمتع بها الاقليم بشكل غير قانوني حسب الحكومة الاذربيجانية.

العالم - خاص بالعالم

هذا ويعتبر الاقليم الذي يسكنه الارمن جزء من اذربيجان حسب القانون الدولي، السلطات في ارمينيا اعلنت ان اكثر من مئة الف أرميني غادرو المنطقة وانهم دخلوا اراضيها، مضيفة ان عمليات النزوح مستمرة.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني / نازلي بغداساريان:"لقد تجاوز عدد النازحين من ارمن قره باغ اكثر من مئة واربعة الف نسمه لقد تم تخصيص مساكن مؤقتة لاكنها لن تستوعب كل هذا العدد".

هذا ويبلغ عدد سكان الاقليم مايزيد عن مئة وعشرين الف نسمه وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال في وقت سابق ان حركة النزوح الكبيرة هذه تبين بأنه لن يبقى أرمن في إقليم ناغورنو قره باغ، واتهمتْ أرمينيا أذربيجان بارتكابِ تطهيرٍ عرقي وجرائمَ ضد الإنسانية.

وفي السياق نفسه قالت محكمةُ العدلِ الدولية أنّ أرمينيا طلبتْ منها أنْ تُصدِرَ أمراً لأذربيجان بسحبِ جميعِ قواتِها من المنشآتِ المدنية في ناغورني قره باغ وتسهيلِ وصولِ الأممِ المتحدة إلى المنطقة.

كما اعلنت اتيطاليا إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين من خلال توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية مواقف سياسية.

من جانبِها قالتْ وزارةُ الخارجية الأذربيجانية إنّها دعتْ بعثةً من الأممِ المتحدة لزيارةِ قره باغ، خلالَ الأيامِ المقبلة كما دعت السكان الأرمن إلى عدم مغادرة منازلهم، والانخراط في المجتمع الأذربيجاني.

الى ذلك أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء العدد المتزايد بسرعة من اللاجئين الفارين إلى أرمينيا اوضحت الاممُ المتحدة أنّ فريقَا سيزور المنطقة وانه سيسعى أثناءَ الزيارة إلى تقييمِ الموقف على الأرض.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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