العميد جواني: أحداث كبرى قيد الوقوع في جغرافيا البلدان الاسلامية

العالم - ايران

واشار مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون السياسية العميد يدالله جواني أشار في كلمة له القاها عصر اليوم في مدينة كرمان (جنوب شرق ) إلى تشكيل جبهة المقاومة الإسلامية وانطلاق مسيرات زيارة الاربعين العظيمة وقضايا مماثلة في جغرافيا البلدان الإسلامية وقال: "هناك أحداث كبرى قيد الوقوع ومن هذا المنطلق التجأ العدو الى الحرب الهجينة.

ولفت العميد جواني إلى أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي جاءت في سياق الحرب الهجينة وقال: اعترف الأميركان بأنهم إذا لم يتمكنوا من هزيمة إيران خلال السنوات القليلة المقبلة، فانهم لن يتمكنوا أبدا من هزيمة ايران، وهذا يدل على أننا نقترب من قمة الجبل.

واستطرد قائلا: الشعب الايراني بدء حركته منذ 45 عاما لبناء الحضارة الإسلامية ، والاعداء يسعون على مدى 45 عاماً الى افشال هذه الحركة، لكننا اليوم قريبون من القمة.

وأشار إلى أن آخرمحاولة الأعداء لإسقاط الثورة كانت متمثلة بأعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي وقال : خلال مؤامرة العام الماضي، كان يعتبر المخططون أن الجمهورية الإسلامية قد انتهت، وقد وعدوا زعماء المعارضة بالتواجد في إيران، بالطبع العدو كان يتصور منذ سنوات وفي مؤامرات مختلفة هذا التصور، كما تصور صدام أنه سيكون في طهران خلال شهرين عندما رأى جميع العالم يدعمه.

ولفت مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون السياسية إلى أن من علامات حركتنا هي المقاومة والصمود امام مؤامرة الاعداء ، وقال: ان الأعداء يتآمرون ويخططون دوما، وعلى الشعب الإيراني بمحورية ولاية الفقيه أن يحول جغرافية إيران إلى نموذج يحتذى به وان يقوم بتشكيل الحضارة الإسلامية.