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لمناسبة 'اليوم السعودي الوطني'..

بسفارة السعودية بطهران.. مسؤول إيراني يؤدي رقصة العرضة +فيديو

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو مشاركة المدير العالم لشؤون منطقة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الإيرانية "محمد علی بك" رقصة العرضة خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي بفندق "اسبيناس بالاس" شمالي طهران قبل أيام.

العالم - إيران

وأظهر مقطع الفيديو محموعة من الأشخاص يحملون العلم السعودي وآخرون يمسكون بعضهم البعض بأيديهم ويؤدون رقصة العرضة، احتفالا باليوم الوطني السعودي.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في رسائل منفصلة، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام.

وتوصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس/آذار الماضي إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقعة بينهما.

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لمناسبة 'اليوم السعودي الوطني'.. بسفارة السعودية بطهران.. مسؤول إيراني يؤدي رقصة العرضة +فيديو