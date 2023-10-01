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شاهد.. مهرجان الشمس الدولي لتكريم رائدات مجال الاعلام

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

تم افتتاح اول مهرجان دولي تحت عنوان 'مهرجان الشمس' في مدينة مشهد المقدسة تقديرا لاجتهادات المرأة في مجال الاعلام لجهودهن الحثيثة، تحت رعاية وزارة الإرشاد الايرانية. 


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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