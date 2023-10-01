شاهد/أول ظهور لعروسي حريق الحمدانية بعد الكارثة.. اتخذوا قرارا صادما!

العالم- حوادث

وفي اول ظهور اعلامي لعرسان الحمدانية ظهرت الصدمة وملامح الحزن والألم على وجه ريفان وحنين، وذلك بعد مرور بعض الأيّام القليلة على الفاجعة التي حلّت عليهما ووفاة أفراد من عائلاتهما بسبب الحريق الكبير الذي إنتشر بسرعة في قاعة حفل زفافهما.



العروس حنين لم تتمكّن من التفوّه بكلمة في ظهورها مع زوجها ريفان أمام الكاميرا في أوّل ظهور لهما معاً بعد المصيبة التي هزّت العراق والعالم العربي أيضاً.

من ناحيته أشار العريس الى أنّ الحياة أصبحت صعبة بالنسبة لهما، وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية عراقية قال ريفان أيضاً أنّه حالياً لا يستطيع أن يعيش حياته بشكلٍ طبيعي بعد الذي حدث، ولا يستطيع أن يخرج من عتبة المنزل.

وقرر ريفان وحنين ترك العراق، نظرًا لأنهما لايستطيعا البقاء فيه بعد الحادث الأليم.

وفي السياق ، كشف رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بفاجعة الحمدانية اللواء سعد فالح كسار الدليمي، في مؤتمر صحفي في مدينة الموصل، بمحافظة نينوى، اليوم الأحد، أسباب الحريق الذي اندلع بقاعة الافراح، وقال"قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الأسمنت والبلوك مسقفة بمادة الـ(السندويج بنل) مع مواد قابلة للإشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي ايضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال".

وأضاف أن "اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة".

وتابع اللواء الدليمي بالقول: "تبين وجود اربعة اجهزة شعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة شهود عيان هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث وارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسببُ باندلاع الحريق".

وذكر أن "سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس المواد السريعة الاشتعال"، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل جميع المسؤولية".

وأكد رئيس اللجنة "مصرع 107 أشخاص، واصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق".