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بالفيديو.. ضرب السفير التركي في واشنطن خلال مؤتمر والسبب؟

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

تعرض السفير التركي لدى الولايات المتحدة "حسن مراد مرجان" وموظفو السفارة للاعتداء والضرب من قبل بعض الأرمن المتطرفين بعد إخراجهم من القاعة أثناء حضورهم مؤتمرا بمدرسة للصحافة والاتصالات في لوس أنجلوس.

العالم-تركيا

وأظهر فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل المسؤولين الأتراك وهم يسيرون داخل مدرسة USC للإتصالات والصحافة في لوس أنجلوس. قبل أن يباغتهم عدد من الشبان ويقومون بضربهم ورفسهم بأقدامهم. ورمي سائل غير معروف من زجاجات كانت بأيديهم باتجاه المسؤولين الأتراك.

وجاء الاعتداء بسبب موقف تركيا من أحداث كراباخ ودعمها للأذربيجان.

وتعاملت وحدة الأمن الدبلوماسي الأمريكي وإدارة شرطة لوس أنجلوس مع الموقف داخل الحرم الجامعي. ومنعته من التصعيد من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وفي التفاصيل أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها أن لوس أنجلوس استضافت منتدى حول السياسات الخارجية التركية، حضرها السفير التركي لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، ورئيس معهد يونس إمره الثقافي شرف أطاش. إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

وفي مستهل الفعالية، قام أحد المحتجين بإطلاق هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان. ما دفع عناصر الشرطة لنقله إلى خارج قاعة المنتدى.

ولدى بدء السفير التركي كلمته، بدأ 11 طالباً بالاحتجاج. فيما قام أحد المحتجين بالاعتداء لفظياً على “قربانوف”.

وعقب استمرار الاحتجاج لقرابة 10 دقائق، قام عناصر الشرطة بإبعاد المحتجين عن مكان انعقاد المنتدى. ليواصلوا احتجاجهم في الخارج.

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