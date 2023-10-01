بالفيديو.. ضرب السفير التركي في واشنطن خلال مؤتمر والسبب؟

العالم-تركيا

وأظهر فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل المسؤولين الأتراك وهم يسيرون داخل مدرسة USC للإتصالات والصحافة في لوس أنجلوس. قبل أن يباغتهم عدد من الشبان ويقومون بضربهم ورفسهم بأقدامهم. ورمي سائل غير معروف من زجاجات كانت بأيديهم باتجاه المسؤولين الأتراك.

وجاء الاعتداء بسبب موقف تركيا من أحداث كراباخ ودعمها للأذربيجان.

وتعاملت وحدة الأمن الدبلوماسي الأمريكي وإدارة شرطة لوس أنجلوس مع الموقف داخل الحرم الجامعي. ومنعته من التصعيد من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وفي التفاصيل أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها أن لوس أنجلوس استضافت منتدى حول السياسات الخارجية التركية، حضرها السفير التركي لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، ورئيس معهد يونس إمره الثقافي شرف أطاش. إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

وفي مستهل الفعالية، قام أحد المحتجين بإطلاق هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان. ما دفع عناصر الشرطة لنقله إلى خارج قاعة المنتدى.

ولدى بدء السفير التركي كلمته، بدأ 11 طالباً بالاحتجاج. فيما قام أحد المحتجين بالاعتداء لفظياً على “قربانوف”.

وعقب استمرار الاحتجاج لقرابة 10 دقائق، قام عناصر الشرطة بإبعاد المحتجين عن مكان انعقاد المنتدى. ليواصلوا احتجاجهم في الخارج.