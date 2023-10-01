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مشاهد جديدة تنشر أول مرة للحظة اشتعال النيران في قاعة الهيثم بالحمدانية

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

نشرت بعض المواقع الخبرية ووسائل التواصل مشاهد جديدة تنشر أول مرة للحظة اشتعال النيران في قاعة الهيثم بالحمدانية العراقية التي راح ضحيتها العشرات.

العالم - العراق

يذكر أن حريقا هائلا وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، ما أسفر عن وقوع 107 ضحية.

وكشف رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بفاجعة الحمدانية اللواء سعد فالح كسار الدليمي، في مؤتمر صحفي في مدينة الموصل، بمحافظة نينوى، اليوم الأحد، أسباب الحريق الذي اندلع بقاعة الافراح، وقال"قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الأسمنت والبلوك مسقفة بمادة الـ(السندويج بنل) مع مواد قابلة للإشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي ايضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال".

وأضاف أن "اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة".

وتابع اللواء الدليمي بالقول: "تبين وجود اربعة اجهزة شعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة شهود عيان هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث وارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسببُ باندلاع الحريق".

وذكر أن "سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس المواد السريعة الاشتعال"، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل جميع المسؤولية".

وأكد رئيس اللجنة "مصرع 107 أشخاص، واصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق".

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