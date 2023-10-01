الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/وسط ذهول الجميع..'نيمار' يتحدث اللغة العربية!

الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أحدث مقطع فيديو للاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر يحاول تعلم الأرقام العربية بمساعدة زميله في الفريق محمد كنو.

العالم-السعودية

ونال الفيديو إعجاب جماهير الزعيم، نادي الهلال، خاصة أنه نشر عقب الفوز بالديربي بثنائية نظيفة أمام نادي الشباب، وظهر نيمار وهو يقف أمام محمد كنو يحاول إعادة ما يقوله ويردده وراءه الأرقام بالعربية.

وردد نيمار الأرقام من 3 حتى 7، ثم بدأ بعدها يقول "هلال، هلال، هلال"، وظهرت عليه علامات السعادة البالغة بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح.

يذكر أن نيمار بدأ الاندماج في الثقافة السعودية خاصة بعد أن شارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93، وظهور وهو يرتدي الزي السعودي في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقاً.

وعلى أنغام الموسيقى الشعبية، رقص نيمار رقصة العرضة الشهيرة وبدأ عليه الحماس الشديد بصحبة زملائه في نادي الهلال نيمار وأسرته في السعودية ومنذ انتقال نيمار لنادي الهلال خطفت والدته الأنظار بأول ظهور لها وهي ترتدي النقاب، مبدية اهتمامها بالثقافة العربية حيث أصرت على ركوب الإبل وشربت القهوة العربية مرتدية مجوهرات كبيرة الحجم تحمل الطابع العربي.

يذكر أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، 31 عاماً، انتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ووقع نيمار عقداً يمتد لموسمين حتى 2025، وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 98 مليون دولار، وسيحصل على نحو 220 مليون يورو مقابل انتقاله.

روابط ذات صلة

شاهد/ نيمار: لم يتم تنفيذ طلبي بالسعودية!

خبر سيئ بشأن نيمار.. مدرب 'الهلال' السعودي يصدم الجماهير!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أسرار حياة مصرية عاشت 113 عاما.. هل كان الينسون سر الخلود؟

نوافذ.. الإستعمار الفرنسي ومساراته في افريقيا

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.. أحمديان: أي تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز يزعزع الامن والاستقرار فيها

شك برائحة فنجان قهوة قدمته الزوجة.. كاميرا مراقبة كشفت حقيقة صادمة

العراق يعلن نصب 12 نقطة حدودية مع إيران تنفيذا للاتفاق الأمني

شاهد/وسط ذهول الجميع..'نيمار' يتحدث اللغة العربية!