شاهد/وسط ذهول الجميع..'نيمار' يتحدث اللغة العربية!

العالم-السعودية

ونال الفيديو إعجاب جماهير الزعيم، نادي الهلال، خاصة أنه نشر عقب الفوز بالديربي بثنائية نظيفة أمام نادي الشباب، وظهر نيمار وهو يقف أمام محمد كنو يحاول إعادة ما يقوله ويردده وراءه الأرقام بالعربية.

وردد نيمار الأرقام من 3 حتى 7، ثم بدأ بعدها يقول "هلال، هلال، هلال"، وظهرت عليه علامات السعادة البالغة بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح.

يذكر أن نيمار بدأ الاندماج في الثقافة السعودية خاصة بعد أن شارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93، وظهور وهو يرتدي الزي السعودي في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقاً.

وعلى أنغام الموسيقى الشعبية، رقص نيمار رقصة العرضة الشهيرة وبدأ عليه الحماس الشديد بصحبة زملائه في نادي الهلال نيمار وأسرته في السعودية ومنذ انتقال نيمار لنادي الهلال خطفت والدته الأنظار بأول ظهور لها وهي ترتدي النقاب، مبدية اهتمامها بالثقافة العربية حيث أصرت على ركوب الإبل وشربت القهوة العربية مرتدية مجوهرات كبيرة الحجم تحمل الطابع العربي.

يذكر أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، 31 عاماً، انتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ووقع نيمار عقداً يمتد لموسمين حتى 2025، وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 98 مليون دولار، وسيحصل على نحو 220 مليون يورو مقابل انتقاله.