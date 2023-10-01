رغم العملية الإرهابية، البرلمان التركي يبدأ أعماله بحذر شديد

العالم - مراسلون

الاول من أكتوبر؛ البرلمان التركي يفتتح اولى جلساته بعد اجازة استمرت لاكثر من شهرين، جلسة تأتي على وقع عمل ارهابي استهدف مديرية الأمن بالعاصمة انقرة بفاصل زمني لم يتجاوز الاربع ساعات وبمسافة قدرت بـ250 متراً عن بوابة البرلمان.

اما المنفذان فقد استقلا سيارة وتزودا باسلحة وقنابل ومواد متفجرة واشتبكا مع الشرطة لتحيد اجهزة الامن احدهما فيما ينجح الأخر في تفجير نفسه ويصيب اثنين من رجالات الأمن حادث يفتح الباب أمام دلالات المكان والزمان.

وقال الخبير الأمني التركي، ابراهيم بازان:"الحدث التفجيري في أنقرة له دلالات من حيث الزمان والمكان خصوصا وأنه يستهدف مديرية الأمن وقريب جدا من البرلمان الذي كان يستعد لأولى جلساته، وبفعل انتباه رجال الأمن تم السيطرة على الحدث، الآن مهم زيادة الحذر لأن هناك ارهاببين مازالوا موجودين".

عقد البرلمان جلسته وسط استنفار امني واسع وطوق فُرض على محيط منطقة التفجير وبعد أن تمكنت أجهزة الأمن وخبراء الالغام من التخلص من مواد متفجرة كان يحملها المنفذان.

وقال الرئيس الترکي رجب طيب أردوغان:"العملية التي جرت صباح اليوم، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب".

التفجير الارهابي في انقرة يأتي بعد ايام من إعلان الحكومة تحييد 80 ارهابي في الاسبوع الاخير خلال حملات امنية خارجية، وهي حملات تقول الحكومة انها مستمرة في وقت يترقب الشارع التركي بحذر التخلص من هذا التهديد.

وقال المحلل السياسي الترکي وهبي باش:"التفجير الذي حدث يستهدف الحكومة التركية بشكل مباشر وهو استهداف للشعب التركي، الحكومة التركية في حرب مستمرة مع الارهاب، ورغم أن العمليات الارهابية قلت بشكل كبير الا ان هذا الحدث سيدفع الحكومة لاتخاذ قرارات مهمة حتى لا يتكرر".

ووفق مارشح من معلومات حول تفجير انقرة فإن مخطط المسلحين كان شن هجوم أوسع مما تم تنفيذه، لكن قوات الأمن التركية أحبطت ذلك.

رغم حادث التفجير الارهابي نجح البرلمان التركي في عقد جلسته وسط استنفار أمني؛ رسالة تريد من خلالها تركيا ان تثبت فشل الارهاب من ناحية في تعطيل برلمانها لكنه من ناحية اخرى يبقي حالة الحذر من أن يد الارهاب لازالت تمثل تهديد.