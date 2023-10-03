شاهد.. القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية روسية بذخائر عنقودية

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واضافت ان القذائف سقطت على منطقة بريانسك، واوضح المسؤولون المحليون ان القوات الاوكرانية تقصف عدة مناطق مجاورة بصورة عشوائية، وتحظر أكثر من100 دولة استخدام الذخائر العنقودية.

وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي.



القوات الروسية اعلنت انها تصدت لسبع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخاصة آزوف في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة لوغانسك، واضافت انها كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة من بينها مقتل أكثر من ستين جنديا.



من جانبها اعلنت أوكرانيا إسقاط تسعة وعشرين مسيرة للقوات الروسية وصاروخ أطلقته القوات من شبه جزيرة القرم.

وقال سلاح الجو الاوكراني إن القوات الروسية أطلقت 31 مسيرة وصاروخ كروز من نوع اسكندر - كاي.

واضافت أن قواتها اسقطت تسعة وعشرين مسيرة من التي أطلقت. وأوضحت كييف أن روسيا استخدمت في شهر أيلول - سبتمبر، أكثر من 500 طائرة مسيرة وهو عدد قياسي.

وأشارت التقارير إلى أن موسكو تحاول استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية عبر اطلاقها للمسيرات.



القوات الخاصة الأوكرانية قالت إنها تمكنت من تدمير خمس ناقلات جند مدرعة روسية، وشاحنتين، ومعدات ميدانية أخرى على جبهة القتال في زاباروجيا.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه نفذ احد عشر غارة جوية على مواقع تابعة للجيش الروسي على جبهات القتال كافة، واوضحت ان الغارات استهدفت مواقع تجمع للقوات الروسية ومجمع صواريخ مضادة للطائرات.

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