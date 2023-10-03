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أياد السوقي من جنين يتأهل ليكون ضمن أفضل 50 معلما في العالم

الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

من وسط أحلام هؤلاء الطلاب بحياة تشبه طموحهم العفوي بالعيش كما يعيش الأطفال خارج أسوار جنين المنكوبة بالاحتلال، يعيد المعلم الفلسطيني إياد السوقي رسم أحلامهم المنطقية في واقع لا يشبه المنطق.

العالم - خاص بالعالم

استاذ التربية التكنولوجية في مدرسة ذكور جنين الأساسية، كان آخر فلسطيني يتأهّل ليكون ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم في دورة جائزة أفضل معلم في العالم لعام 2023 وهي جائزة دولية خاصة بالتعليم، تشجع المعليمن على التميز، ويطمح المعلم السوقي للحصول عليها.

وقال المعلم السوقي:"الطلاب أصبح لديها شغفا كبيرا في التكنولوجيا وان يوظفوها في مجالات أخرى من خلال مشروعنا الأخير والذي هو"أبرمج وأدرس"، وقد وضعت 5 كتب وفي آخر كتاب وضعت ألعابا حيث بلعب الطالب فيها لعبة بالرياضيات".

قدم السوقي نموذجًا مختلفًا في تدريس التربية التكنولوجية، فحول المناهجَ التعليمية إلى مناهجَ تفاعلية، كما استخدم استراتيجية 'اللعب في التعليم' في الكتب الدراسية.

حصل استاذ التربية التكنولوجية على جوائز عدة في مسابقات على مستوى العالم، ويشغل حاليًا منصب سفير الأسبوع الأوروبي للبرمجة في فلسطين.

كما يطمح للفوز بالمرتبة الأولى في جائزة أفضل معلم في العالم بعد أن تمكن من حجز مقعده من بين 7000 معلم ومعلمة تقدموا لهذه الجائزة.

الاستاذ اياد السوقي واحد من سبعة معلمين فلسطينين حجزوا مقاعدهم في مسابقة أفضل معلم في العالم مؤكدين أن هذا انما هو جزء من منظومة العمل التحرري الفلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. أياد السوقي من جنين يتأهل ليكون ضمن أفضل 50 معلما في العالم

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