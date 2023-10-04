شاهد رسائل العرض العسكري لسرايا القدس في الذكرى الـ 36 لانطلاقتها

العالم - خاص بالعالم

وأشار عبدو إلى أن السرايا التي اطلق عليها اسماء الشهداء الذين اغتالتهم يد الاحتلال الصهيوني في المواجهة معه قد انجبت كل هؤلاء المقاتلين وان استيعاب حركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس اليوم يعجز عن انضمام عدد كبير من ابناء الشعب الفلسطيني.

ولفت عبدو إلى أن السرايا التي خاضت ثلاث مواجهات منفردة خلال سنتين واستطاعت ان تمنع الاحتلال الاسرائيلي من تحقيق أهدافه، بعد ان قامت بعمليات اغتيال انتقمت وادت الى تدفيع الثمن للاحتلال الاسرائيلي من خلال رد سرايا القدس مؤخرا وفي معركة بأس الاحرار، حيث كان حجم الدمار كبيرا لدى الكيان وكان اداء سرايا القدس في الميدان مبهرا واستطاعت ان ترد باقتدار.

وأكد عبدو، ان سرايا القدس كانت تحدد المنطقة او المدينة التي ستدخل الى الملاجئ داخل الاحتلال الاسرائيلي، مما دفع الاحتلال الى ان يذهب الى الدول الاقليمية من اجل طلب وقف المعركة ولم يقبل الجهاد الاسلامي الا باتفاق مكتوب لاول مرة حيث أملى إرادته على الاحتلال الاسرائيلي وعلى اشد الحكومات الاسرائيلية يمينية، لذلك فاننا نحن امام قوة تتعاظم في الساحة الفلسطينية وبرعت في مواجهة الاحتلال في اكثر من مواجهة منفردة ما يؤكد اننا امام قوة ناشئة وناهضة سيكون لها مستقبل كبير في الصراع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وبال لذلك فاننا نرى هذه الحشود الضخمة وهذا الاداء العسكري الذي برز من خلال مناورات التي جرت في شمال قطاع غزة بالامس وهذا المناورات لاول مرة كانت مناورات هجومية.

ونظمت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الأربعاء مسيراً عسكرياً مهيباً في الذكرى ال 36 للانطلاقة الجهادية .

وشارك في المسير الآلاف من مجاهدي سرايا القدس المجهزين، من كافة الوحدات العاملة في السرايا، حيث شاركت وحدة الصواريخ بالإعلان عن صاروخ جعفر الجديد بعيد المدى، ويبلغ طوله 7 امتار.

كما كشفت الوحدة الجوية عن طائرات "سحاب" المسيرة، والتي طورتها سرايا في اطار الاعداد والتطوير للأسلحة النوعية التي تقوم بتصنيعها.

كما ظهر في العرض العسكري الذي تنظمه سرايا القدس عدد من الراجمات الصاروخية، والشاحنات الضخمة التي توضح القدرات العسكرية الكبيرة التي تمتلكها.

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