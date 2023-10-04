شاهد.. آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

العالم - خاص بالعالم

فدرجات الحرارة في القطب الشمالي ترتفع بوتيرة أسرع بنحو أربع مرات من المتوسط العالمي، ومع ذوبان الجليد، ينتاب سكان تلك المنطقة القلق في شأن المصدر الذي سيحصلون منه مستقبلاً على المياه .



وقال مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية إريك ماريشال:"نحن نواجه كارثة وخطر اختفاء نظام إيكولوجي برمّته. علينا التنبّه ومعالجة هذه المسألة بجدية ما يحصل في غرينلاند أساسي لفهم 'اضطراب دورة المياه العالمية، والذوبان الكبير للجليد وما يتسببه ذلك من ارتفاع مستوى مياه المحيطات'.



يعد الشتاء البارد والجليد الصلب والكميات الكبيرة من الثلوج أموراً مهمة ليتمكّن أفراد الإينويت أو الإسكيمو في قرية إيتوكورتورميت من تأمين مياههم وغذائهم معتمدين على اللحوم التي يوفرها الصيادون.

لكن مع تقلّص مساحة الجليد بفعل ارتفاع درجات الحرارة بات الصيد التقليدي للفقميات أكثر صعوبة وخطورة. هذا فيما لا تصل سفن الشحن إلى القرية عند مدخل مضيق سكورسبي ساوند البحري الأكبر في العالم سوى مرة واحدة في السنة.



وقالت كارولين بوشار، كبيرة العلماء في مركز 'غرينلاند كلايمت ريسيرتش سنتر':"نخشى أن يؤدي انحسار الطبقة الجليدية إلى 'خفض التنوع الإيكولوجي' في مضيق سكورسبي قد يكون للانخفاض المحتمل لأعداد سمك القد القطبي آثار كارثية على السكان وعلى الفقمة الحلقية والدب القطبي".



وفيما يكفي ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند لرفع مستوى سطح البحار سبعة أمتار يقول الباحثون إنّ الطحالب مسؤولة عن 12% من إجمالي الذوبان السطحي السنوي للغطاء واصفين الوضع بالحلقة المفرغة لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تعزيز نمو الطحالب التي تتسبب بدورها في تسريع ذوبان الجليد.

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