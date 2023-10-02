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بعد 3 سنوات من اغلاقه..

دمشق تعيد فتح معبر 'التايهة' مع 'قسد' في ريف حلب

دمشق تعيد فتح معبر 'التايهة' مع 'قسد' في ريف حلب
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعادت دمشق فتح معبر “التايهة” الذي يصل مناطق سيطرتها مع الخاضعة لنفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في ريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من إغلاقه.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة اوقات الشام نقلا عن وسائل إعلام، قولها، أن المعبر أعيد فتحه لعبور المدنيين في الوقت الحالي، فيما نقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر قوله: “صار بإمكان المواطنين التنقل بحرية بين طرفي المعبر بعد تبسيط الإجراءات الخاصة بذلك”، فيما لم تعلّق “قسد” على هذه الخطوة.

ومنذ حوالي 3 سنوات توقفت حركة مرور الأشخاص والبضائع في “التايهة” أو كما يسمى بـ”أبو كهف” من طرف المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” ، وعلى إثر ذلك انتقلت الحركة إلى “معبر الطبقة” الفاصل بين الطرفين بريف محافظة الرقة.

وترتبط المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” و”قسد” بعدة معابر داخلية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وتتوزع على محافظات الحسكة ودير الزور والرقة ، والمعابر هي: “معبر التايهة” غرب مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، و”معبر الطبقة” في ريف الرقة الغربي ،بالإضافة إلى “معبر العكيرشي” في ريف الرقة الجنوني، و”معبر الصالحية” في محافظة دير الزور.

وسبق وأن أغلقت تلك المعابر في فترات متفرقة.

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بعد 3 سنوات من اغلاقه.. دمشق تعيد فتح معبر 'التايهة' مع 'قسد' في ريف حلب

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