رئيس التعبئة: سيتم بناء 40 ألف وحدة سكنية من قبل الحرس الثوري ولجنة الإغاثة

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الاثنين ، على هامش اهداء 280 حزمة من المساعدات التي تتضمن اغراضا منزلية للازواج الشباب من الاسر المعوزة ، هنأ العميد سليماني بيوم الوحدة وذكرى مولد النبي الاعظم (ص) والامام جعفر الصادق (ع) وقال: منذ اعوام طويلة هنالك جهد مشترك بين لجنة الاغاثة والحرس الثوري والتعبئة، وفي كل عام يتوسع هذا الجهد المشترك ويتعمق.

وتابع: من البرامج الجيدة بين الحرس الثوري واللجنة توفير المساعدات للأزواج الشباب، وتعد محافظة كرمان من المحافظات الرائدة والنموذجية في هذا الصدد.

وأضاف العميد سليماني: بمناسبة أسبوع الوحدة وذكرى مولد النبي الأعظم (ص) وإحياء ذكرى الشهيد حميد رضا هاشمي (قائد وحدة الاستخبارات بفيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران)، سيتم اليوم توزيع 280 حزمة مساعدات على الأشخاص المستهدفين كما سيتم يوم الخميس توزيع 500 حزمة اخرى على مستوى محافظة كرمان (جنوب شرق ايران).

وقال: انه تم لغاية الان توزيع عدة آلاف من حزم المساعدات في محافظة كرمان وسيستمر هذا المسار.

وصرح رئيس منظمة التعبئة بشان التفاعل الواسع للحرس الثوري مع لجنة الإغاثة وقال: سيتم بناء 40 ألف وحدة سكنية في البلاد لذوي الدخل المنخفض في اطار هذه الشراكة، وتم في اذار /ماس الماضي تسليم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية وسيتم اليوم تسليم 110 وحدات سكنية للمستحقين في المحافظة.

واوضح أنه في مختلف المجالات ومن بينها العمالة سيتم تنفيذ برامج مشتركة بين لجنة الإغاثة والحرس الثوري والتعبئة، وأضاف: مهمتنا هي خدمة شعبنا العزيز وخدمة كافة الناس وفي الاولوية اولئك المشمولين بالرعاية تحت مظلة لجنة الاغاثة حيث يجب العمل على حل قضاياهم ومشاكلهم بشكل أكبر.

وقال: كرمان هي إحدى المحافظات الرائدة والنموذجية، ويتم تنفيذ البرامج في هذه المنطقة بعناية فائقة وبانتظام، والحكومة المركزية تقدم الدعم اللازم حتى يستمر هذا المسار العبادي في طريق خدمة الشعب.