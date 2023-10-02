الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السوداني يتوجه إلى قطر في زيارة رسمية

السوداني يتوجه إلى قطر في زيارة رسمية
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

توجه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل المشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023-2024، فيما يجري مباحثات خلال زيارته مع أمير قطر وعدد من المسؤولين.

العالم - العراق

وحسب موقع "العربي الجديد"، من المقرر ان يفتتح أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وذلك في موقع المعرض في حديقة البدع، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وقال مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن السوداني سيلتقي أمير قطر وسيبحث معه في اجتماع ثنائي الملفات الأمنية والسياسية التي تخص البلدين بشكل عام، واستكمال ملفات الحوار التي نوقشت واتفقت عليها بغداد والدوحة خلال الفترة الماضية.

وبحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه فإن "السوداني سيكمل خلال زيارة قطر بحث ملف الاستثمارات القطرية في العراق المختلفة، خصوصاً المتعلقة بقطاع النفط والغاز، إضافة إلى دفع الشركات القطرية للعمل في السوق العراقي، وملفات اقتصادية بحثت سابقا خلال زيارة أمير دولة قطر إلى بغداد مؤخراً".

وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة العراقية الحالية تولي اهتماما كبيرا لمشاركة قطر في الاستثمارات المختلفة في العراق المتعلقة بشبكات الطاقة الكهربائية وملف النفط والغاز والمصافي، إضافة إلى بناء المجمعات السكنية والفنادق العالمية، وهو ما سيكون محور المناقشة بين السوداني والمسؤولين في قطر، خلال الساعات المقبلة.

وزار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حزيران/ يونيو الماضي، العاصمة العراقية بغداد بزيارة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث اكتسبت الزيارة أهمية كبيرة على مستوى توقيت الزيارة والملفات التي بحثت، وسط ترحيب سياسي واسع من مختلف الأطراف العراقية.

روابط ذات صلة

رئيس وزراء العراق: مشروع ميناء الفاو ليس بمعزل عن طريق التنمية

السوداني: أمامنا فرصة حقيقية للنجاح ونحن مقبلون على واقع جديد

رئيس الوزراء العراقي يزور المصابين في حادثة حريق الحمدانية

السوداني يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تحرز رابع ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية

بحضور علمائي وشعبي ضخم... تنظيم مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية في لاهور الباكستانية

رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام

بعد حديث بومبيو.. هكذا تنظر أمريكا الى المطبعين العرب!

السوداني يتوجه إلى قطر في زيارة رسمية

بكين ترد على واشنطن.. امريكا هي إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية