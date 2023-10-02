محاكمة جديدة لترامب.. والمدعية العامة تحكم قبضتها عليه هذه المرة

وقبل مثوله امام المحكمة قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه لو لم يترشح للانتخابات الرئاسية، لما وجهوا له أيّ اتهام، واصفا المحاكمة بأنها مهزلة. واضاف: "الجريمة ضدي لأن لدينا نائب عام فاسد. وزارة العدل نسقت هذا الأمر بالكامل في واشنطن لأنني المرشح الرئيسي وأتقدم على بايدن بعشر نقاط. كان من الممكن إجراء هذه المحاكمة منذ سنوات، لكنهم انتظروا حتى كنت في منتصف حملتي. الشيء نفسه مع المحاكمات ولوائح الاتهام الأخرى. كل هذا تديره وزارة العدل، وهي وزارة فاسدة في واشنطن".

ويمثل دونالد ترامب وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة في نيويورك في قضية احتيال، قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية الرئيس الأميركي السابق في مجال العقارات.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات، للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

وقالت جيمس: "لقد ارتكب دونالد ترامب والمتهمون الآخرون عمليات احتيال مستمرة ومتكررة. لقد أثبتنا ذلك في طلبنا للحكم المستعجل. اليوم سوف نثبت ادعاءاتنا الأخرى. رسالتي بسيطة. بغض النظر عن مدى قوتك، وبغض النظر عن مقدار الأموال التي تعتقد أنك تملكها، فلا أحد فوق القانون، سوف تسود العدالة".

ويواجه ترامب في المجمل أكثر من 90 تهمة يتعلق بعضها بمحاولته قلب نتائج الانتخابات الماضية، وبعضها بحيازته وثائق سرية بعد انتهاء مأموريته في البيت الأبيض.

لكن هذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.

