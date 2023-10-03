برسبوليس الايراني يهزم الدحيل القطري في دوري ابطال آسيا

العالم - ايران

وأحرز أميد عاليشاه هدف الفوز لبرسبوليس في الدقيقة 63 من المباراة.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة، خاصة في الشوط الأول الذي فاجأ فيه برسبوليس منافسه الدحيل بضغط قوي.

وأهدر برسبوليس أكثر من فرصة وكانت أخطرها التسديدة التي ارتطمت بالعارضة بتسديدة من ياسين سلماني قبل أن يخرجها صلاح زكريا حارس الدحيل.

وحاول الفريق القطري كثيرا التسجيل لكن دون خطورة حقيقية في معظم الهجمات.

وفي الشوط الثاني نجح برسبوليس في ترجمة سيطرته وأدائه المميز إلى هدف من كرة عرضية ارسلها أميد عاليشاه دخلت المرمى بحلول الدقيقة 63.

ورغم تقدم برسبوليس الا انه لم يتراجع وواصل هجماته فيما كانت هنالك بعض المحاولات من الدحيل للتعادل لكن دون جدوى.

ارتفع رصيد بيرسبوليس إلى (3) نقاط في المركز الثاني خلف النصر (6)، وتجمد رصيد الدحيل عند نقطة واحدة بالمركز الثالث اذ يتساوى مع استقلال دوشنبه.