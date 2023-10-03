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دمشق تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للعدوان الاسرائيلي علی سوريا

الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا وهذه المرة الهدف مواقع للجيش السوري في محيط دير الزور شرق البلاد.

العالم - سوريا

وبحسب مصدر عسكري سوري فإن طائرات الاحتلال الاسرائيلي وفي حوالي الساعة الثانية عشرة من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي نفذت عدواناً جوياً علی بعض مواقع القوات المسلحة في محيط مدينة دير الزور ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

إلى ذلك طالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لأراضيها وإلزامه بالقوانين الدولية، كما تعتبر أن هذه الاعتداءات المتكررة ليست إلا محالة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده كيان الاحتلال.

وفي سياق انتهاكات القوات الأمريكية في سوريا اتهمت دمشق الجيش الأميركي بسرقة نفطها ونقله إلى قواعده المتواجدة في الأراضي العراقية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مصدر محلي أنّ الجيش الأميركي كثف خلال الساعات الماضية عمليات سرقة النفط السوري بعد نقل نحو خمسة وتسعين صهريجاً من حقول الجزيرة السورية.

المصدر ذكر أنّ رتلاً للقوات الأميركية مؤلّفاً من سبعين صهريجاً محمّلاً بالنفط خرج على دفعات عبر معبر المحمودية غير الشرعي، فيما خرج رتل آخر في التوقيت نفسه عبر معبر آخر بريف اليعربية، يضمّ خمساً وستين آليةً، منها خمسة وعشرون صهريجاً محمّلاً بالنفط المسروق.

وفي وقت سابق، كشفت الخارجية السورية أن الأضرار التي لحقت بقطاعي النفط والغاز في البلاد من عام الفين وأحد عشر إلى عام ألفين واثنين وعشرين بلغت مئة وسبعة مليارات، وذلك بسبب سيطرة الجيش الأمريكي بالتواطؤ مع قوات قسد بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي البلاد في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز.

وتدعو سوريا دائماً الى وقف الانتهاكات التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها، وضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأميركية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية.

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