الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نيجيريا.. انفجار في مصفاة نفط يخلف 18 قتيلا وعشرات المصابين

نيجيريا.. انفجار في مصفاة نفط يخلف 18 قتيلا وعشرات المصابين
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم جراء نشوب حريق في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا عقب وقوع انفجار فيها.

العالم-افريقيا

وأفاد المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن النيجيرية في الولاية أولوفيمي أيوديلي في بيان رسمي الثلاثاء، أن "الحريق اندلع في ولاية ريفرز في منطقة دلتا النيجر في ساعة متأخرة من مساء الأحد وأدى الى احتراق 18 شخصا بحيث يصعب التعرف على هوياتهم ، فيما تم إنقاذ 25 مصابا"

وأوضح أن "غالبية الضحايا كانوا من اليافعين، بينهم امرأة حامل وشابة كانت تستعد للزواج الشهر المقبل".

ووفقا للسكان المحليين فإن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع نظرا لوجود العشرات في المكان لدى وقوع الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه ففي عام 2022، قتل أكثر من 110 أشخاص جراء انفجار مصفاة في المنطقة نفسها.

وبالرغم من أن نيجيريا هي من أبرز الدول النفطية في العالم، الا أن غالبية سكانها يعيشون في الفقر وغالبا ما يتهمون الشركات الكبرى بالتسبب بتلوث مناطقهم من دون أي استثمار في تنميتها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مملكة المغرب تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه من منصبه

نيجيريا.. انفجار في مصفاة نفط يخلف 18 قتيلا وعشرات المصابين

'أنصارالله' تعلن استعدادها للإفراج عن أسرى سعوديين وسودانيين

فيما تتوعد المستوطنين بالقتل.. كتيبة جنين تعلن مسؤوليتها عن استهداف مستوطنة 'جانير'

عبداللهیان: آلية 3+3 فعالة لحل المشاكل الإقليمية دون تدخل الأجانب

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إيران.. مناورات للطائرات المسيّرة