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مكالمة هاتفية بين بايدن وأمير قطر….هذا ما بحثاه

مكالمة هاتفية بين بايدن وأمير قطر….هذا ما بحثاه
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

العالم-قطر

وذكرت الوكالة: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب بايدن خلال الاتصال عن شكره وتقديره العميق لوساطة دولة قطر التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم وذويهم، منوها بدورها الفاعل والبناء على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد أمير قطر إيمان دولة قطر بأهمية الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وإرساء السلام، واستمرار جهود الدولة في الوساطة وفض المنازعات، مشيرا إلى أن التزام دولة قطر بدورها كوسيط دولي موثوق لا تحده حدود إقليمية بل يمتد للمساهمة في جهود إرساء السلام عالميا.

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