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ايران تفوز على قطر بالكرة الطائرة في التصفيات المؤهلة للاولمبياد

ايران تفوز على قطر بالكرة الطائرة في التصفيات المؤهلة للاولمبياد
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

فاز المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة على نظيره القطري بنتيجة 3-1 في مباراتها الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، والجارية في البرازيل.

العالم - ايران

وتستضيف الدول الثلاث البرازيل والصين واليابان تصفيات منافسات الكرة الطائرة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

ويخوض المنتخب الإيراني للكرة الطائرة مبارياته ضمن المجموعة الأولى من التصفيات مع منتخبات البرازيل (البلد المضيف) وإيطاليا وكوبا وأوكرانيا والتشيك وألمانيا وقطر.

فازت ايران في الشوط الاول 25-23 وخسرت الشوط الثاني 23-25 لكنها عادت وفازت في الشوطين الثالث والرابع 25-17 و25-23، وهو فوزها الاول في هذه التصفيات بعد الخسارة امام المانيا واوكرانيا.

ويضم منتخب قطر لاعبين ذوي اصول من دول مختلفة من ضمنها صربيا وبلغاريا والبرازیل والمغرب والاردن وسوریة والسنغال.

ويعد لقاء اليوم بين ايران وقطر ، اللقاء الـ 13 بينهما في تاريخ اللعبة وانتهت جميعها بفوز ايران وكان اخرها في مباراة الدور نصف النهائي بدورة الالعاب الاسيوية في هانغتشو بالصين قبل ايام، والتي احرزت ايران ميداليتها الذهبية بفوزها على الصين في النهائي.

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